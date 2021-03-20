Mansur Yavaş, ''Ankara'da kadınlarla yan yana yürümeye, adil ve eşit yarınları beraber inşa etmeye devam edeceğiz'' açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama bulundu. Yavaş, ''Eşitlik, adalet ve vicdana dair ne varsa yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Ankara'da kadınlarla yan yana yürümeye, adil ve eşit yarınları beraber inşa etmeye devam edeceğiz.'' açıklamasını yaptı.

Eşitlik, adalet ve vicdana dair ne varsa yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur.



Ankara'da kadınlarla yan yana yürümeye, adil ve eşit yarınları beraber inşa etmeye devam edeceğiz. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 20, 2021

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