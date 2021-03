CHP'li Öztunç: Bir çocuğun oyuncakla oynadığı gibi Merkez Bankası ile ekonomiyle oynayamazsınız

Öztunç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, deprem gerçeğinin sürekli hafızalarda tutulması gerektiğini söyledi. Depremin yaşandıktan birkaç gün sonra gündemden düştüğünü aktaran Öztunç, "Biz CHP olarak deprem gerçeğini unutmuyoruz ve unutturmak istemiyoruz." dedi. Bu nedenle "Afet ve Aşırı Doğa Olayları Politika Belgesi"ni hazırladıklarını bildiren Öztunç, şöyle konuştu:

"Bu belgede deprem anı, deprem öncesi ve deprem sonrasına ilişkin önerilerimizi sıralıyoruz. Sadece deprem mi? Hayır. Aynı zamanda bu politika belgesiyle iklim krizi, yanlış su yönetimi, çarpık kentleşme ve afete ilişkin önerilerimizi de gündeme getiriyoruz. Bir an evvel afet riski azaltılmış dirençli kentler kurulmalıdır. Afetlere karşı şeffaf ve katılımcı yönetim şarttır. Afet riskini dayanışma ile azaltmak mümkündür. Afet sonrası güvenli müdahale şarttır, olmalıdır. Yurttaş odaklı kentsel dönüşüm projeleri yapılmalıdır. Kentler yeniden ve iyi inşa edilmelidir. Afet İşleri ve Deprem Bakanlığı bir an evvel kurulmalıdır. Yerel yönetimlerin yetki ve kapasitesi de artırılmalıdır."

Deprem olduktan sonra "ah, vah" dememek için bugünden tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Öztunç, "CHP olarak hükümeti bir kez daha deprem ve afet konularında duyarlı olmaya davet ediyoruz. Önerilerimizi ve tespitlerimizi bu politika belgemizde sıraladık, bunu hem bakanlıklarına göndereceğiz hem de kamuoyuna yönlendireceğiz. Umarım hükümet bunlardan bir ders çıkarır" diye konuştu.

Ali Öztunç, pazartesi günü 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanının katılımı ile İzmir'de "Başka bir su yönetimi mümkündür" başlığıyla bir su çalıştayı gerçekleştireceklerini de bildirdi.

'Bu işler çocuk oyuncağı değil'

Öztunç, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildiği belirtilerek bu konudaki görüşleri sorulan Öztunç, "Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul seçimlerinde aldığı darbeyi, seçimleri kaybetmeyi hala hazmedemiyor. Hırsını, hazımsızlığını bu konuda sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur, bu gerçektir. Bu gerçeği yok edemez. İstese de istemese de bunu kabul etmek zorunda. Bu kararla gasp yapıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesine gasp girişiminde bulunuyor. Biz bunu biz bir gasp olarak nitelendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını nasıl değerlendirdiği de sorulan Öztunç, gelişmeler üzerine bugün hem MYK'nin hem de PM'nin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanacağını bildirdi. Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin yandaşı, en büyük destekçisi olan Yeni Şafak gazetesi dün 'Bu operasyonu kim adına çektiniz?' manşeti ile çıkmıştı ve Sayın Naci Ağbal'ı hedef göstermişti. Saray da Yeni Şafak gazetesinin bu talebini yerine getirdi ve Sayın Naci Ağbal'ı görevden alarak Yeni Şafak Yazarı Şahap Kavcıoğlu'nu atadı. Damat Berat Albayrak istifa ederken istifa açıklamasında, 'At izi, it izine karıştı.' demişti. Gerçekten de at izi, it izine karışmış görünüyor. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Bir çocuğun oyuncakla oynadığı gibi Merkez Bankası ile ekonomiyle oynayamazsınız. Bu yanlış politikanın bedelini millet ödüyor. Çiftçi, köylü, emekli, esnaf ödüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a göre hava hoş ama millet bu yanlış politikanın bedelini ödüyor. Erdoğan'ın şahsım hükümeti 3 yıl içerisinde 3 Merkez Bankası Başkanını görevden aldı. Murat Uysal'ı aldı, Naci Ağbal'ı atadı. Ağbal'ı aldı, Kavcıoğlu'nu atadı. Sorun ne Murat'ta ne Naci'de ne de Şahap'ta, sorun sende Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sende. İlk seçimde sandıkta gideceksin ve bu sorunlar çözülecek. Ekonomi istediği noktaya gelecek. Sorunun kaynağı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir, şahsıdır."

Bir başka soru üzerine de Öztunç, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması nedeniyle bugün kadın milletvekilleri ve PM üyelerinin bir toplantı gerçekleştireceğini ve sonrasında ortak açıklama yapacağını kaydetti.