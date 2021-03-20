Kayıt
15:00 20 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    kafe - restoran - maske

    Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yemek esnasında maske çıkarıldığı için risk artıyor

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104219/43/1042194324_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_22c922aaa3ad1b96b14e5c7544c77822.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103201044074935-bilimleri-kurulu-uyesi-ilhan-yemek-esnasinda-maske-cikarildigi-icin-risk-artiyor/

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) en çok misafirlik için bir araya gelinen evler ile kafe, restoran, dükkan, market, iş yeri ve toplu taşıma aracı gibi kalabalık ve kapalı yerlerde bulaşıyor. Buralarda maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına yeterince uyulmaması daha kolay bulaşan mutasyonlu virüsün de yayılımını artırıyor.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 1 Ocak'ta 12 bin 203 olan Kovid-19 vaka sayısı, 24 Ocak'ta 5 bin 277'ye kadar düştü.

    Vaka sayısı 1 Şubat'ta 7 bin 719, 10 Şubat'ta 8 bin 642 olarak kayıtlara geçerken 1 Mart itibarıyla 9 bin 891'e yükseldi.

    Daha sonra tekrar 10 binleri aşan Kovid-19 vaka sayısı, 10 Mart'ta 14 bin 556, 18 Mart'ta 20 bin 49, 19 Mart'ta 21 bin 30 olarak kaydedildi.

    Yeni normalleşme sürecinde kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından martta vakaların ciddi artış göstermesi, toplu bulunulan alanlarda salgın tedbirlerine uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

    Kovid-19 vakalarındaki artışın durdurulması toplu bulunulan alanlarda kurallara uyulmasına bağlı
    © AA
    Kovid-19 vakalarındaki artışın durdurulması toplu bulunulan alanlarda kurallara uyulmasına bağlı

    Uzmanlar, Kovid-19'un en fazla, insanların bir araya geldiği kapalı ortamlarda bulaştığına dikkati çekiyor. Filyasyon sonuçları da kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşın arttığını gösteriyor.

    Kovid-19 en çok misafirlik için bir araya gelinen evler ile kafe, restoran, dükkan, market, iş yeri ve toplu taşıma aracı gibi kalabalık ve kapalı yerlerde bulaşıyor. Buralarda maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına yeterince uyulmaması daha kolay bulaşan mutasyonlu virüsün de yayılımını artırıyor.

    'Evlerde bir araya gelinmemeli'

    Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerde bir araya gelinmesinin virüsün bulaşması riskini artırdığını belirterek, "Filyasyon sonuçlarına göre virüsün en çok toplu bulunulan, kapalı ortamlarda bulaştığını görüyoruz. Akraba ve arkadaşların evlerde buluşmaları vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Bu yüzden zorunlu haller dışında vatandaşların evlerinde kalmaları, çekirdek aileleriyle zaman geçirmesi gerekiyor." dedi.

    'Yemek esnasında maske çıkarıldığı için risk artıyor'

    Kafe ve restoran gibi yerlerde yiyip içme esnasında maskenin çıkarılmasının Kovid-19'un bulaşmasını kolaylaştırdığını ifade eden İlhan, "Kafe ve restoranların özellikle kapalı alanlarında yemek esnasında maske çıkarıldığı için risk artıyor. Riskin düşürülmesi için maskesiz geçirilen sürenin asgari düzeyde tutulması, yiyip içme faaliyeti biter bitmez maskenin tekrar takılması gerekiyor. Buralarda sosyal mesafe kuralına uyulması daha da önem kazanıyor." diye konuştu.

    'Normal çalışma düzenine geçenler mesai saatlerinde maskelerini çıkarmamalı'

    İlhan, normal çalışma düzenine geçilmesiyle, çalışanların, iş yerlerinde uzun saatler geçirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    "Çalışanlar, iş yerlerinde oldukları süre boyunca hijyen kurallarına dikkat etmeliler, maskelerini çıkarmamalılar. Kapalı çalışma alanlarının sık aralıklarla havalandırılması gerekiyor. Kafelerde olduğu gibi iş yerlerindeki yemekhanelerin de sık sık havalandırılması, her kişiden sonra masaların üstünün dezenfekte edilmesi, masaların sosyal mesafeye uygun yerleştirilmesi virüsün yayılmaması için büyük önem taşıyor."

    'Tedbirlere uyulmaması kolay bulaşan mutasyonlu virüsün yoğunluğunu da artırıyor'

    Kovid-19'un bulaşıcılığı daha yüksek olan çeşitli mutasyonlarının ortaya çıktığını hatırlatan İlhan, "Tedbirlere uyulmaması daha kolay bulaşan mutasyonlu virüsün ülkedeki yoğunluğunu da artırıyor. Dolayısıyla maske, sosyal mesafe, hijyen gibi kurallara titizlikle uyulması gerekiyor. Tedbirlere uyduğumuzda bulaşıcılığı yüksek mutasyonlu virüslerin de bulaşma yollarını engellemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

    Virüsü bulaştıran bir başka neden seyahat

    İlhan, şehirler arası seyahatlerde birçok farklı noktada bulunulduğuna ve temas kurulan kişi sayısının arttığına işaret ederek, "Şehirler arası seyahatler virüsün yayılmasına neden olan bir başka etken. Seyahatler sırasında birçok farklı noktada bulunulması ve farklı kişilerle temas kurulması virüsün yayılımını hızlandırdığı gibi temaslıların kontrolünü de zorlaştırıyor. Bu seyahatlerin zorunlu olunmadıkça yapılmaması gerekiyor." dedi.

    'Yeni normalleşme sürecinde kazanımlarımızı kaybetmemeliyiz'

    Kısıtlamaların hafifletilmesinin vatandaşları rehavete yönlendirmemesi gerektiğine değinen İlhan, şu uyarılarda bulundu:

    "Salgına karşı başarıyla verilen mücadele sonucunda azalan vaka sayıları, yeni normalleşme sürecinde artış gösterdi. Yeni normalleşme sürecinde kazanımlarımızı kaybetmemeliyiz. Bu süreçte vatandaşlarımız, tedbirlere azami ölçüde uymazlarsa vakaların bugün olduğundan daha yukarılara çıkması ve daha ağır tedbirlerin alınması kaçınılmaz olur. Bu yüzden yaşantımıza, sosyal hayatımıza daha az kısıtlamayla devam edebilmemiz için tedbirlere uymamız şart."

    Etiketler:
    Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
    Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    ABD’nin savaşlarda kaybettikleri ile Kovid-19’da kaybettikleri
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet