Şevval Sam'dan İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Herkes dövüş sporlarına yazılsın, orman kanunları geçerli artık

Oyuncu Şevval Sam, Türkiye'nin bilinen ismiyle 'İstanbul Sözleşmesi' olan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi''nden, Cumhurbaşkanı kararıyla çekilmesine şöyle tepki gösterdi:
"Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağ'a dönüyoruz. Orman kanunları geçerli artık".
HAYDİ HERKES DÖVÜŞ SPORLARINA YAZILSIN!! ORTAÇAĞA DÖNÜYORUZ!! ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ ARTIK! 👊🏽⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ #İstanbulSözleşmesi— Şevval Sam (@sevvalsam) March 20, 2021
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