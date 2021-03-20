Habertürk yazarı Altaylı: Yeni Merkez Bankası Başkanı 'ne kadar dayanacak' bahisleri oynansa yeridir

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınmasını değerlendirdiği "Herkes bir gün şükran duyacaktır" başlıklı yazısında, "2 yıl içinde 4. Merkez Bankası Başkanı. Cumhuriyet tarihi rekoru. Hepsi kötü imiş meğer. Acaba cehape mi atamıştı bunları diye düşünüyorum bazen. En kısa süreni Naci Ağbal oldu. Oysa piyasalara nispeten güven veren isim oydu. Ama bu işten kurtulduğuna nasıl sevindiyse, “Görevden alındığım için benim görevden alanlara şükranlarımı sunarım” diye bıraktı görevi. Belli ki, samimi fikri de bu. Muhtemelen Merkez Bankası’ndan koşarak uzaklaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun işinin zor olduğuna işaret eden Altaylı, "Faizleri indirmese sonu Naci Ağbal gibi olacak. Faizleri indirse, dövizi tutmak için satıp savabileceği bir Merkez Bankası rezervi de olmadığı için kurlar yükselecek. Elinde sihirli bir değnek yoksa o da şükrederek görevden ayrılır. Ki uzaktan bakınca elindeki değneğin sihirli olmak bir yana iki ucu, hatta tamamı pis bir değnek olma ihtimali daha yüksek görünüyor. O yüzden şimdiden “Ne kadar dayanacak” bahisleri oynansa yeridir" diye yazdı.