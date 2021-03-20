FT’den Naci Ağbal yorumu: Şok adım

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınması uluslararası basında da yankı buldu.

İngiliz Financial Times gazetesi kararı “şok adım” olarak duyururken, Ağbal'ın TL'yi kurtarmak için göreve geldiği kasım ayından bu yana politika faizini toplamda 875 baz puan artırdığı ve Türkiye'yi geleneksel para politikalarına döndürme sözü vererek yatırımcıların takdirini kazandığı hatırlatıldı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Ağbal'ın normal görev süresinin dört yıl olduğu ancak sadece dört ay görevde kalabildiğine dikkat çeken FT, bankanın iki gün önce enflasyonu dizginlemek için 200 baz puanlık faiz artışına gittiğini, bu rakamın piyasa beklentilerinin iki katı olduğunu anımsattı.

Ağbal'dan önce görev alan başkanın faizleri, çift haneli enflasyona rağmen düşük tuttuğunu ve yatırımcıların Türk varlıklarından çıkarak TL'yi rekor düşük seviyeye düşürdüğünü belirten FT, Ağbal'ın attığı faiz artışı adımlarının TL'yi güçlendirdiğini ancak şubat ortasından sonra ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle TL'de tekrar değer kaybı yaşanmaya başladığına işaret etti.