Milli Gazete'den İstanbul Sözleşmesi manşeti: Gazetemizin gündemde tuttuğu, aile düşmanı sözleşme kaldırıldı

Milli Gazete, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilmesini "Aileyi koruyamazsınız milleti de vatanı da koruyamazsınız" başlığıyla manşetine taşıdı. Fesih kararını 'tarihi bir başarı' olarak değerlendirdi.

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete bugünkü manşetinde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararını "Hak geldi, batıl zail oldu" Ayet-i Kerimesi ile yola çıkan ve 47 yıldır Hakk'ı yazmayı şiar edinen Milli Gazete, yine tarihi bir başarıya imza attı" sözleriyle değerlendirdi.

"Türkiye, aile düşmanı sözleşmeden ayrıldı" başlığını düşen gazete sözleşmeden çıkılmasına ilişkin "İslam, aile ahlakına ve kültürümüze tamamen zıt olan adeta aile yapımıza konulmuş bir bomba olan İstanbul Sözleşmesinin ülkemizde neden olduğu sorunları sürekli gündemde tutan Milli Gazetemiz yine haklı çıktı" ifadelerine yer verildi.