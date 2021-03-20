Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı: 'Sonucu zaman gösterecek'

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan ve renkli davranışlarıyla tanınan Ali Suiçmez, saçının çıkması için ahırdaki buzağısına başını yalattı. Suiçmez, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler kısa sürede ilgi odağı olup, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Takipçilerin, ‘Karadeniz usulü saç çıkartma’ yorumları yaptığı görüntüler, izleyenleri tebessüm ettirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları da paylaşıma esprili yorumlarda bulundu.

Kayda aldığı görüntülerde buzağıya, "Yerim senin balların" diyerek seslenen Suiçmez, paylaşımında "Saçımın çıkması için 'bana buzağı kafanı yalasın' dediler. Ben de onun için kafamı buzağıma yalatıyorum. Saç çıkması için saç ektirmeyin, yazıktır paranıza. Allah aşkına buna bir bakın. Saçınızın çıkması için gelin buraya" ifadelerine yer verdi.

Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı: Aynaya bakınca sanki saçım çıkmış gibi hissediyorum. Sonucu zaman gösterecekhttps://t.co/G4XhHTAJNS pic.twitter.com/fMZDUDhnoX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 20, 2021

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'Saçım çıkmış gibi hissediyorum'

Buzağıyla arasında sıcak bağ olduğunu anlatan Suiçmez, "Ben zaten daha önceden de fenomendim. Bir süre önce bir yerde okumuştum buzağının yalayarak kafada saç çıkardığını. Köyde de ufak bir buzağım var. Köye gittiğimde onu sevmeye başladım. Ben onu sevdikçe o da başımı yaladıkça yaladı. Ben bıraksam öyle saatlerce başımı yalamaya devam edecekti. Bazı görenler, saç çıktı esprisinde bulunuyor. Ben de aynaya bakınca sanki saçım çıkmış gibi hissediyorum. Sonucu zaman gösterecek. Saç ektirenlere tavsiyemdir, onlar da buzağı bulup saç olmayan bölgeleri yalatsınlar. Sosyal medyada videomu paylaşınca çok arayanlar oldu beni. Hatta Avrupa’dan bile bana ulaşanlar oldu. Bu da güzel bir anı oldu benim için. Buzağın yanına gittiğim zaman kafamı yalamaya halen daha devam ediyor. İlerleyen süreç gösterecek kafamızda ne kadar saç çıktığını" dedi.

Öte yandan Sürmene ilçesinde kamu kurumunda çalışan Ali Suiçmez, terzilik, fotoğrafçılık ve futbolculuğa kadar pek çok farklı mesleği de başarılarıyla yapıyor.

Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Denetim Kurulu Başkanlığını da sürdüren Suiçmez, girişimleriyle iş insanlarından aldığı yardımları, ilçedeki yoksul insanlara dağıtıyor. Dernek faaliyetlerinde aktif olan Suiçmez, esprili davranışlarının yanı sıra yardımsever kişiliğiyle ‘kahraman Ali’ olarak tanınıyor.