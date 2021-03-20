AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: Cumhurbaşkanımız son noktayı koydu, tüm oyunları bozdu

AK Parti’nin bir önceki Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, “Sn. Cumhurbaşkanımız son noktayı koydu & tüm oyunları bozdu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme adımını değerlendiren AK Parti'nin bir önceki Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, “Kadına yönelik çabalarını gölgeleme & seçmen nezdinde arada bıraktırma amaçlı olarak kullanılan bu suistimallere Sn. Cumhurbaşkanımız son noktayı koydu & tüm oyunları bozdu” ifadelerini kullandı.

Çam, ''Kadına karşı ayırımcılık ırkçılıktan beterdir' diyerek 2002’den bu yana her alanda kadın hakları, şiddet & ayrımcılıkla mücadelede ilerleme kaydettik. Eğitimden ekonomiye, siyasal katılımdan istihdama aileyi önceleyerek Güçlü Kadın Güçlü Türkiye anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Bu vesileyle bir süredir,özellikle seçim arefelerinde AKPARTİ’ye saldırma,kadına yönelik çabalarını gölgeleme&seçmen nezdinde arada bıraktırma amaçlı olarak kullanılan bu suistimallere Sn.Cumhurbaşkanımız son noktayı koydu&tüm oyunları bozdu.

Hayırlı olsun#İstanbulSözleşmesi — Lütfiye Selva Çam 🇹🇷 (@selvacam) March 20, 2021

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