Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye: Önce soyadımı öğren

Uygur Türklerine yapılan soykırıma göz yumanlar kalkmış bana yapılan Yargı cinayetini sahipleniyor. Gidin Çin devletine tek kelime edin de göreyim.



Bir de tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın!!!



Gergeroğlu değil Gergerlioğlu!



İnsan hakları ve hukuku da öğrenmelisiniz.