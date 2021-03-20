Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye: Önce soyadımı öğren

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'den ayrılmayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dışarı çıkarılmasını istedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli, "Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergeroğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir" ifadelerini kullandı.
Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergeroğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 20, 2021
Gergerlioğlu, soyadını da yanlış yazan Bahçeli'ye Twitter hesabından yaptığı açıklamada tepki göstererek şunları yazdı:
Uygur Türklerine yapılan soykırıma göz yumanlar kalkmış bana yapılan Yargı cinayetini sahipleniyor. Gidin Çin devletine tek kelime edin de göreyim. Bir de tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın! Gergeroğlu değil Gergerlioğlu! İnsan hakları ve hukuku da öğrenmelisiniz."
Uygur Türklerine yapılan soykırıma göz yumanlar kalkmış bana yapılan Yargı cinayetini sahipleniyor. Gidin Çin devletine tek kelime edin de göreyim.— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) March 20, 2021
Bir de tweet atacaksanız soyadımı öğrenin de atın!!!
Gergeroğlu değil Gergerlioğlu!
İnsan hakları ve hukuku da öğrenmelisiniz.
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