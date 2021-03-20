Ankara Barosu'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine pankartlı tepki

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini baro binasına asılan “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” yazılı pankartla protesto eden Ankara Barosu, "Sözleşmeden çekilmeyi asla ve asla kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini baro binasına asılan 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' yazılı pankartla protesto etti.

'Sözleşmenin feshi yetkisi Cumhurbaşkanına ait değildir'​

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada ise karara şöyle tepki gösterililerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Cumhurbaşkanının feshettiğini açıkladığı sözleşme ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’dir. Her gün kadınların öldürüldüğü ülkemizde tek adam tarafından alınan bu karar, yetkiyi elinde bulunduranların kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istemediğinin açık ilanıdır. Bizler, İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki sözleşmenin feshi yetkisi de Anayasamızın 90. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanına ait değildir. Hukuka aykırı şekilde alınan fesih kararından ivedilikle dönülmek zorundadır. Meşruiyeti bulunmayan bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Sözleşmeden çekilmeyi asla ve asla kabul etmiyoruz.”

Ankara Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu yanındaki binalarına astığı “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” pankartıyla da gündeme gelmişti.

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin açıklaması ⬇️https://t.co/Ho8D3pMDyq pic.twitter.com/S7R4D8ATEG — Ankara Barosu (@ankarabarosu) March 20, 2021

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