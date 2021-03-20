İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, İzmir’in Çeşme ilçesinin açıklarında deprem oldu. Saat 19:15’te meydana gelen depremin derinliğiin 7.85 kilometre olduğu aktarıldı.
AFAD depremin büyüklüğünün 3.5 olduğunu duyururken Kandilli Rasathanesi depremin 3.3 büyüklüğünde meydana geldiğini belirtti.
Kandilli’ye göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.63 km. Çesme (Izmir)
Tarih-Saat : 20.03.2021, 19:15:07 TSİ
Enlem : 37.9535 N
Boylam : 25.9918 E
Derinlik : 7.85 km
Detay : https://t.co/iveThBd2GF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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