AK Partili Aktay: İstanbul Sözleşmesi'nden toplumsal algı nedeniyle çıkıldı

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Aktay, İstanbul Sözleşmesi’nin eşcinselliğin normalleştirildiği yönünde bir toplumsal algı oluşması nedeniyle kaldırıldığını belirtti. Aktay, sözleşmede eşcinselliği normalleştirici bir madde olduğunu düşünmediğini de ekledi.

T24'ün haberine göre Habertürk yayınında soruları yanıtlayan Aktay şunları söyledi:

“İstanbul sözleşmesi bir paket olarak algılanmaya başladı. Toplumda hoşnutsuzluğa yol açtı. Bunun kabul edilmesi aceleye getirildi. Avrupa normları ile bizim normlarımız aynı değil. Ben açıkça söylüyorum, (İstanbul Sözleşmesi’ne) karşı değildim.

Bu Ak Parti’nin muhafazakar politikasıdır. Toplumdaki algıları değiştirebiliyorsanız, buyurun değiştirin. Toplumsal etkisi analiz edilmedi. Toplumda böyle algılanmaya başladı. ”

Aktay, sözleşmenin lehinde yazılar yazdığını ve çok sert eleştiriler aldığını da söyledi.