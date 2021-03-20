TGB: İstanbul Sözleşmesi’nin amacı insan haklarını savunmak değil insan hakları düşmanlarını savunmaktır

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Sözleşmesi denetim kurulunun (GREVİO) Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan rapora tepki gösteren TGB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Sözleşmesinin uygulamasını denetleyen kurul (GREVİO) Türkiye’nin terörle mücadelesinden rahatsızlık duyan, Eren Bülbül’ün, Bedirhan bebeğin, Şenay Aybüke Yalçın’ın ve onlarca vatandaşımızın katili terör örgütü PKK’ya kalkan görevi gören bir rapor hazırlamıştır. Hazırlanan rapor, İstanbul Sözleşmesi'nin kadın haklarını savunmak amacını değil kadın ve insan hakları düşmanlarını savunmak amacını taşıdığını açıkça göstermektedir."

İstanbul Sözleşmesi'ne İlişkin Açıklamamız ⬇️⬇️



📌“Kadın mücadelesi emperyalizmin denetim ve dayatmalarıyla verilemez.”#İstanbulSözleşmesi — TGB (@genclikbirligi) March 20, 2021

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'Kendi kanunlarımıza sarılacak ve kendi kanunlarımızı uygulayacağız'

Aynı zamanda Türkiye’nin kendi kanunlarına sarılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kadın ve erkek eşitliğini, çürümüş toplum yapılarını dayatan sözleşmelerle değil Cumhuriyet değerlerini koruyarak ve ilerleterek sağlarız. Ayaklarımız vatan topraklarına basıyor. Bu yüzden kendi kanunlarımıza sarılacak ve kendi kanunlarımızı uygulayacağız, 6284’e sarılacağız. Kadınlarımızın, çocuklarımızın, Türk Milletinin bağımsız ve başı dik bir yaşam sürmesi için milli demokratik devrimimizi tamamlayacağız" denilere İstanbul Sözleşmesi’nin bir dayatma projesi olduğunu vurgulandı.

Açıklamada şu başlıklar yer aldı: