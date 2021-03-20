TGB: İstanbul Sözleşmesi’nin amacı insan haklarını savunmak değil insan hakları düşmanlarını savunmaktır

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İstanbul Sözleşmesi denetim kurulunun (GREVİO) Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan rapora tepki gösteren TGB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Sözleşmesinin uygulamasını denetleyen kurul (GREVİO) Türkiye’nin terörle mücadelesinden rahatsızlık duyan, Eren Bülbül’ün, Bedirhan bebeğin, Şenay Aybüke Yalçın’ın ve onlarca vatandaşımızın katili terör örgütü PKK’ya kalkan görevi gören bir rapor hazırlamıştır. Hazırlanan rapor, İstanbul Sözleşmesi'nin kadın haklarını savunmak amacını değil kadın ve insan hakları düşmanlarını savunmak amacını taşıdığını açıkça göstermektedir."
İstanbul Sözleşmesi'ne İlişkin Açıklamamız ⬇️⬇️— TGB (@genclikbirligi) March 20, 2021
📌“Kadın mücadelesi emperyalizmin denetim ve dayatmalarıyla verilemez.”#İstanbulSözleşmesi
'Kendi kanunlarımıza sarılacak ve kendi kanunlarımızı uygulayacağız'
Aynı zamanda Türkiye’nin kendi kanunlarına sarılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kadın ve erkek eşitliğini, çürümüş toplum yapılarını dayatan sözleşmelerle değil Cumhuriyet değerlerini koruyarak ve ilerleterek sağlarız. Ayaklarımız vatan topraklarına basıyor. Bu yüzden kendi kanunlarımıza sarılacak ve kendi kanunlarımızı uygulayacağız, 6284’e sarılacağız. Kadınlarımızın, çocuklarımızın, Türk Milletinin bağımsız ve başı dik bir yaşam sürmesi için milli demokratik devrimimizi tamamlayacağız" denilere İstanbul Sözleşmesi’nin bir dayatma projesi olduğunu vurgulandı.
Açıklamada şu başlıklar yer aldı:
- Kadın mücadelesi emperyalizmin denetim ve dayatmalarıyla verilemez. Türk kadının eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi İstanbul Sözleşmesi’yle değil Cumhuriyet Devrimlerini savunarak verilir.
- İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim özgürlüğü adı altında erkek ve kadın cinsiyetlerinin ortadan kaldırmakta ve eşcinselliği normalleştirilmektedir.
- İstanbul Sözleşmesinin uygulamasını denetleyen kurul (GREVİO) Türkiye’nin terörle mücadelesinden rahatsızlık duyan, Eren Bülbül’ün, Bedirhan bebeğin, Şenay Aybüke Yalçın’ın ve onlarca vatandaşımızın katili terör örgütü PKK’ya kalkan görevi gören bir rapor hazırlamıştır.
- Hazırlanan rapor, İstanbul Sözleşmesi'nin kadın haklarını savunmak amacını değil kadın ve insan hakları düşmanlarını savunmak amacını taşıdığını açıkça göstermektedir.
- Kadın ve erkek eşitliğini, çürümüş toplum yapılarını dayatan sözleşmelerle değil Cumhuriyet değerlerini koruyarak ve ilerleterek sağlarız.
- Ayaklarımız vatan topraklarına basıyor. Bu yüzden kendi kanunlarımıza sarılacak ve kendi kanunlarımızı uygulayacağız, 6284’e sarılacağız. Kadınlarımızın, çocuklarımızın, Türk Milletinin bağımsız ve başı dik bir yaşam sürmesi için milli demokratik devrimimizi tamamlayacağız.
- Kadınlarımızın yerlerde sürüklendiği değil omuzlar üzerinde taşındığı, hayatın her alanında eşitliğin sağlandığı, sevgi ve saygının tek hükümdar olduğu dünyayı Cumhuriyetle kuracağız.
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