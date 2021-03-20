Melih Bulu'dan rektörlükten istifa ettiği iddialarına yanıt: 'Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim'

Prof. Dr. Melih Bulu sosyal medya hesabından istifa ettiği şeklindeki paylaşıma "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" cevabını verdi.

Gazeteci Ali Tarakçı'nın Twitter hesabından Gerçek Gazete'nin 'Melih dayanamadı' başlıklı haberini alıntılayarak yaptığı "Bogazici öğrencileri kazandı. Melih Bulu dayanamadı istifa etti" paylaşımına Melih Bulu yanıt verdi.

Bulu, yanıtında "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" ifadelerini kullandı.

Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim :) https://t.co/h4nZKLWjDm — Melih Bulu (@melihbulu) March 20, 2021

​