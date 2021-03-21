Vali Köşger'den İzmirlilere risk haritası uyarısı: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz, daha kötüye gitmeyelim

Sağlık Bakanlığı, 13 - 19 Mart 2021 tarihlerinde illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz hafta İzmir'de 100 bin kişide 78,57 olan sayı, bu hafta 111,41'ya yükseldi. Yükselen vaka sayılarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlara kurallara uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Yaptığı açıklamada kritik eşiğin aşıldığına dikkat çeken Vali Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşehrilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım" açıklamasında bulundu.