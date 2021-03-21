Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece artacağını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı.
Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Marmara
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
- Çanakkale 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- İstanbul 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- Kırklareli 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- Kocaeli 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor.
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- Afyonkarahisar 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İzmir 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
- Manisa 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
- Muğla 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- Adana 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
- Antalya 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
- Hatay 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
- Isparta 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Ankara5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- Çankırı 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- Eskişehir 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- Konya 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
- Bolu 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- Düzce 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- Kastamonu 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- Zonduldak 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak görülebilir.
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- Amasya 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- Artvin 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak görülebilir
- Samsun 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak görülebilir.
- Trabzon 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak görülebilir.
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- Erzurum -4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Hakkari 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
- Kars -2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Van 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı bulutlu tahmin ediliyor.
- Diyarbakır 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu
- Gaziantep 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
- Siirt 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
- Şanlıurfa 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
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