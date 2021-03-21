İçişleri Bakanı Soylu: 1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranları, dünya 13 kişi, Avrupa 7 kişi, Türkiye 3.8 kişi

İçişleri Bakanı Soylu, 1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranının dünyada 13, Avrupa'da 7, Türkiye'de ise 3.8 kişi olduğunu bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kadın cinayeti verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Millete doğru bilgi vermenin görevleri olduğunu vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı: "1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranları, dünya 13 kişi, Avrupa 7 kişi, Türkiye 3.8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsüyle mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesiyle dünya ülkelerine örnek olacak."

Bakan Soylu'nun paylaşımında yer verdiği görselde ayrıca Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 1 milyon 661 bin 198 kişi tarafından indirildiği, 98 bin 639 ihbarın yapıldığı bilgisi yer aldı.

Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz.



1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları;

Dünya 13 kişi

Avrupa 7 kişi

Türkiye 3,8 kişi



Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir.

Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak. pic.twitter.com/LCHIEFbe83 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 21, 2021

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