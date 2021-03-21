İçişleri Bakanı Soylu: 1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranları, dünya 13 kişi, Avrupa 7 kişi, Türkiye 3.8 kişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kadın cinayeti verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Millete doğru bilgi vermenin görevleri olduğunu vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı: "1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranları, dünya 13 kişi, Avrupa 7 kişi, Türkiye 3.8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsüyle mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesiyle dünya ülkelerine örnek olacak."
Bakan Soylu'nun paylaşımında yer verdiği görselde ayrıca Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 1 milyon 661 bin 198 kişi tarafından indirildiği, 98 bin 639 ihbarın yapıldığı bilgisi yer aldı.
Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 21, 2021
1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları;
Dünya 13 kişi
Avrupa 7 kişi
Türkiye 3,8 kişi
Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir.
Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak. pic.twitter.com/LCHIEFbe83
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