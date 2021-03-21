AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi iç hukukumuza uygundur

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmesinin, hem iç hem de uluslararası hukuka uygun olduğunu kaydetti.

Akbaşoğlu, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bazı hukukçu ve akademisyenlerin değerlendirmelerine yönelik yazılı açıklama yaptı ve "İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili ya cehaletten ya da bilinçli bir şekilde, kafa karışıklığına sebebiyet verilmekte olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu ayrıca şu görüşleri paylaştı:

"İşin aslı şudur: Uluslararası bir sözleşmenin onaylanmasının bir kanunla uygun bulunması yetkisi, yasama organı olan TBMM'ye, bu sözleşmeyi onaylama veya gerektiğinde fesih yetkisi ise yürütme organı olan Cumhurbaşkanına aittir. İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesi, hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan işlemde, esasa veya usule ilişkin herhangi bir problem bulunmamaktadır."