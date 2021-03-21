Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk'ten TÜSİAD'a: Şaşırdığımız bir şey değil

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını eleştiren TÜSİAD'a yanıt veren eski AK Partili vekil Külünk, "Geçmişte iktidar belirleyip toplumu dizayn etmek isteyen odakların, bu tür uluslararası lobilerin dayatmalarını sahiplenmeleri şaşırdığımız bir şey değil" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Türkiye'nin Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını "Kadına yönelik her türlü şiddeti besleyen çarpık zihniyeti cesaretlendirir" ifadesiyle eleştiren TÜSİAD'a tepki gösterdi.

Twitter hesabında TÜSİAD'ın basın açıklamasını alıntılayan Külünk şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Sözleşmesi Batı’nın insan ve kainatın doğasına karşı açtığı savaşta insanı cinsiyetsizleştirmek aşamasının aklıdır. Geçmişte iktidar belirleyip toplumu dizayn etmek isteyen odakların, bu tür uluslararası lobilerin dayatmalarını sahiplenmeleri şaşırdığımız bir şey değil.

Kadını koruma adı altında sunulan ama gerçekte insanları, toplumları ve bireyleri cinsiyetsizleştirme yada cinsiyet tanımlama özgürlüğü vaadi adı altında dayatılan İstanbul Sözleşmesinin biyolojik gerçekleri çarpıtacak girişimlerine insan doğası, toplumsal yapımız, aile geleneğimiz ve inancımız gereği kabullenemeyiz."

İstanbul Sözleşmesi Batı’nın insan ve kainatın doğasına karşı açtığı savaşta insanı cinsiyetsizleştirmek aşamasının aklıdır.

Geçmişte iktidar belirleyip toplumu dizayn etmek isteyen odakların, bu tür uluslararası lobilerin dayatmalarını sahiplenmeleri şaşırdığımız bir şey değil https://t.co/pHR6r8UJIa — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) March 21, 2021

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medyada başlatılan #SeninleyizErdoğan kampanyasına da destek veren Külünk şu paylaşımı yaptı:

Emperyalizme ve içerdeki işbirlikçileri,

İnsanı cinsiyetsizleştirmek

İnsan ve kainatın doğasına savaş açanlara

Aileyi yok etmek isteyenlere

Devletleri yok etmek isteyenlere

SATANİZMİN emrinde Anadolu’yu tekrar ANATOLIA yapmak peşindekilerine karşı#SeninleyizErdogan pic.twitter.com/bCLbSqNq14 — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) March 21, 2021

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