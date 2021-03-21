Koca'dan 'bazı kayıplar, zafer çok yakınken verilir' açıklaması

Türkiye'de 5 milyondan fazla kişi ikinci doz koronavirüs aşısı olurken, Sağlık Bakanı, vaka sayılarındaki sürekli artışla ilgili "Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de dünkü açıklamaya göre günlük koronavirüs vakası sayısı 21 bini aşarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni uyarılar geldi.

Koca, Twitter'da "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" paylaşımını yaptı.

Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2021

Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2021

Dün covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 934 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1547 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.