Çadırda kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira para cezası

İzmir'in Bayındır ilçesinde, jandarma ekipleri zeytin bahçesinde kurulan bir çadıra düzenledikleri baskında, kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye, 24 bin 822 lira para cezası kesti. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan bir şüpheli ise gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır'a bağlı kırsal Kızılcaova Mahallesi’ndeki D.A.B’ye ait zeytinlik alanda kurulan çadırda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA'da yer alan bilgiye göre düzenlenen operasyonda, kumar oynayarak, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri iddiasıyla 6 kişiye toplam 24 bin 822 lira para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan şüpheli D.A.B ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.