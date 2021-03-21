MSB: Esad rejimi İdlib'te füzelerle TIR parkını hedef aldı, 7 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İdlib’de hastaneyi vuran Esad rejimi, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskûn mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldı. Kah’ta köylülere ait çok sayıda hayvan telef olurken TIR parkında 7 sivil yaralandı.Saldırıların derhâl sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir."
2️⃣ Saldırıların derhâl sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021
Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir. pic.twitter.com/3cDqiTzw6C
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