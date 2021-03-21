Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı: İyiliğin, sevginin bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajında "Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. #NevruzBayramı tüm insanlığa kutlu olsun! pic.twitter.com/VLLLGsHtT0 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 21, 2021

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