İBB Başkanı İmamoğlu: Gezi Parkı'nın devredildiği 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı' diye bir vakıf yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye bir vakfın şu anda olmadığını söyledi İmamoğlu, mülkiyeti geri almak için dava açacaklarını açıkladı.