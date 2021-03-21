Türk Dışişleri: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı kadına şiddetle mücadeleden ödün olarak yorumlanmamalı

Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin kadınlara yönelik şiddet ve Aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden çekilmesine dair uluslararası tepkiler hakkında bir açıklamada bulundu.