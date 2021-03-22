Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı, 3 gün sonra Boğaz Adası'nda bulundu

Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın çevresinde bugün yaptıkları aramada bir can yeleği buldu.

Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sığınmacının çıkmış olabileceğini düşünerek adayı bir kez daha kontrol etti. 16 yaşındaki Somali uyruklu Muhammed Seyyid, Boğaz Adası'nda sağ olarak bulundu.

Seyyid, ekiplerce Çeşme Alper Çizğenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Seyyid'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sığınmacının Yunanistan unsurlarınca denize atılmasının ardından can yeleği sayesinde hayatta kaldığı ve yüzerek Boğaz Adası'na çıktığı, adada kayaların arasındaki temiz suyu içip, ot yiyerek hayatta kaldığı belirtildi.

Çeşme açıklarında, 19 Mart sabah bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Bulunamayan 1 sığınmacı için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atıldığı kaydedilen sığınmacıların Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı.

Sığınmacılar, Sakız Adası'nda 17 Mart'ta yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını söylemişlerdi. Kurtarılan sığınmacıların 3'ü de tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.