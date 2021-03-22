HES kodu göstermeden otobüse bindi, kendisini uyaran yolcuyu bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüne binerken HES kodu göstermeyen bir kişi, kendisini uyaran bir yolcuyu bıçakla yaralayarak kaçtı.

İzmir'in Konak ilçesinde, Bahri Baba otobüs duraklarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, otobüse bindiği sırada kendisine HES kodu soran otobüs şoförü ve yolcularla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, yolculardan Uğur E.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.