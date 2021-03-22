İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'da dava açıldı

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE DAVA



Dün bir tv programında yaptığım çağrı üzerine bir müvekkilimin adına İstanbul Sözleşmesi hakkında Daniştay'da dava açılmıştır.



Boş dilekçe örneği de isteyenlerin kullanmaları için kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu pic.twitter.com/DcnM9XRHj1