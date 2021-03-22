İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'da dava açıldı

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının Danıştay'a taşındığını açıkladı.
"Dün bir TV programında yaptığım çağrı üzerine bir müvekkilimin adına İstanbul Sözleşmesi hakkında Danıştay'da dava açılmıştır" ifadesini kullanan Eminağaoğlu, boş dilekçe örneği de paylaştı.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE DAVA— Ömer F. Eminağaoğlu (@eminagaoglu) March 22, 2021
Dün bir tv programında yaptığım çağrı üzerine bir müvekkilimin adına İstanbul Sözleşmesi hakkında Daniştay'da dava açılmıştır.
Boş dilekçe örneği de isteyenlerin kullanmaları için kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu pic.twitter.com/DcnM9XRHj1
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