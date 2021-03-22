TBMM bahçesine yıldırım düştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bahçesinde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırım, ağaçtan büyük bir parçanın kopmasına neden olurken yakında bulunan bir araç, ağaçtan kopan parça sonucunda zarar gördü.

Yaşanan olayda yaralı bulunmadığı da gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.

TBMM bahçesinde bir ağaç, yıldırım düşmesi sonucu yarıldı. Ağacın kopan parçası aracın üzerine düştühttps://t.co/oiGhAMYLOc pic.twitter.com/WGGeoWLc5O — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 22, 2021

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