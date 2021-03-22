AKOM'dan İstanbul için Sibirya soğuğu ve kar yağışı uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde İstanbul genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor.

AKOM’dan yapılan açıklamada bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba günü akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve kent genelinde karla karışık yağmur ile kar yağışı geçişleri yaşanabileceği aktarıldı.

'Soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor'

AKOM’dan yapılan bilgilendirilmede şunlar kaydedildi: