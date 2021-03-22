MSB: Son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 35 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesaplarında yeni bir açıklama yayınlandı.
"Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denen açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 35 oldu."
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021
Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 35 oldu pic.twitter.com/Tc8gc1Godl
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