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    Gergerlioğlu’na tebligat yapıldı: Teslim olmak gibi bir acelem yok

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103221044085806-gergerliogluna-tebligat-yapildi-teslim-olmak-gibi-bir-acelem-yok/

    HDP’li Gergerlioğlu’na, hakkında verilen hapis cezası uyarınca 10 gün içerisinde teslim olması için tebligat yapıldı. Teslim olmak gibi bir acelesinin olmadığını belirten Gergerlioğlu, tüm siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunarak, “600 vekil de en az benim kadar net bir tepki göstermelidir” diye konuştu.

    Yargıtay’ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını onamasının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, 10 gün içerisinde teslim olması istenerek tebligat yapıldı.

    Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen tebligatta Gergerlioğlu’nun, 10 gün içerisinde cumhuriyet savcılığına teslim olması gerektiği, aksi takdirde yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.

    Postacı tarafından teslim olma tebliğini almasının ardından Gazete Duvar’dan Serkan Alan'a konuşan Gergerlioğlu, "Ben şu anda evimde ‘Adalet Nöbeti’ne devam ediyorum. Medya kuruluşları yoğun bir şekilde arıyor. Mesajlarımı veriyorum. Benim teslim olmak gibi bir acelem yok. Bakalım sonunda ne olur, ona göre bakacağız" dedi.

    'Cezaevinde de ‘Adalet Nöbeti’ne devam edeceğim'

    Yapılan tebliğin ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılması durumunda cezaevine girerse, burada da 'Adalet Nöbeti'ne devam edeceğini belirten Gergerlioğlu, şunları söyledi:

    "Cezaevinde de ‘Adalet Nöbeti’ne devam edeceğim. Ne zından ne de Meclis yasakları bizi engelleyebilir. Şu anda gitsem beni Meclis’e almazlar. Dün vekil arabaları arattıran Mustafa Şentop bizim Meclis’e girmemizden korkuyor. Vekil arabalarının bagajında Ömer Faruk Gergerlioğlu arattıran bir Şentop’tan bahsediyoruz." 

    Meclis tarihinde daha önce böyle bir 'rezalet' görmediğini belirten Gergerlioğlu, "Ben sonuna kadar halkımıza, siyasi partilere, kamuoyuna net bir şekilde sesleniyorum. Bize yönelik net tavırlarıyla yanımızda olsunlar. Net bir şekilde ‘Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yapılan haksızlıktır’ diye haykırsınlar. Bunu söylemek zor mudur? Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Cezaevinde olsam da söyleyeceğim olmasam da söyleyeceğim. Adalet Nöbetim cezaevine girene kadar da devam edecek" diye konuştu.

    'Şentop’un derhal istifa etmesi lazım'

    Abdest aldığı sırada, üzerinde pijamalarıyla, ayakkabılarını dahi giymesine izin verilmeden Meclis’ten gözaltına alınan Gergerlioğlu hakkında başlatılan yeni soruşturmaya da tepki gösterdi. Milletvekilliğinin düşürülmesiyle Meclis’e ilk, gözaltına alınmasıyla da ikinci darbenin yapıldığını belirten Gergerlioğlu şunları kaydetti:

    "18 Mart tarihli bir yalan ve iftira videosuyla gözaltına alındım. Slogan atılmadığı halde alavere ile Meclis görevlileri bir tutanak tutmuş. Meclis Başkanlığı’nın onayıyla tutulan bir tutanaktan bahsediyorum. Böyle bir rezalet olabilir mi? Meclis Başkanlığı eliyle yalan ve iftira dolu bir video tutanağa geçiriliyor, bu tutanak savcılığa gönderiliyor ve savcılık da harekete geçiyor. Mustafa Şentop’un derhal istifa etmesi lazım."

    'Bunun karşısında 600 vekil susacaksa 'Yazıklar olsun' derim'

    Bu sürecin sadece kendi ya da partisi HDP’nin meselesi olmadığını, söz konusu olan meselenin 600 milletvekilinin onuru olduğunu belirten Gergerlioğlu, tüm siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunarak şunları söyledi:

    "600 vekil de en az benim kadar net bir tepki göstermelidir. Bunu da eleştiriyorum. İnsanlar yarım ağız ‘Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tutuklanması yanlış bir şey’ diyor. Böyle bir şey yok. Eleştireceklerse, karşı duracaklarsa net bir şekilde duruşlarını göstersinler. Her partiye çağrım var. Yarım ağız bir açıklama istemiyorum. Bu milletin iradesine karşı bir skandaldır. Sabahın köründe bana pusu kurulmuş. Polisler benim yalnız bir şekilde lavaboya gitmemi pusu kurarak izlemişler. Tek başıma alınmak, bunu videoya çektirmemek, danışmanları odaya kilitlemek suretiyle pusu kurulmuş. Bir milletvekilinin lavaboda abdest aldığı sırada alıp götürmek için pusu kurulmuş. Namaz kıldırılmamış. Pijama, terlikle karakola götürülmüş. Bunun karşısında 600 vekil susacaksa yazıklar olsun derim. Şu ana kadar daha yumuşak ifadeler kullanıyordum. Bugünden sonra tüm vekillere tepkinizi gösterin diyorum. Milletin yanında mısınız, bu tiyatroyu sergileyen Şentop’un yanında mısınız? Şentop’un istifa etmesi gerekir.”
    Etiketler:
    Mustafa Şentop, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürüldü, Milletvekili, HDP, Ömer Faruk Gergerlioğlu
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