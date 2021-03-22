AK Partili Kandemir: MKYK üyelerinin sayısında genişleme olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında partisinin 7. Olağan Büyük Kongre'sine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Tüzükte ve AK Parti MKYK'da yaşanacak değişikliklere yönelik soru üzerine Kandemir, "Genel Başkanvekilliği devam edecektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında yeni birim ihdaslarını bir komisyon çalıştı, Genel Başkanımıza arz edeceğiz, uygun görürse eğer delegelerimize taşıyacağız. MKYK'da sayıda bir genişleme olacak gibi duruyor, bunu yine Cumhurbaşkanımız uygun görürlerse MKYK'nın ve delegelerimizin oylarına sunacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti tarihinde geçen yıl en yüksek üyeyi kaydettiklerini, bir sene içerisinde 1.5 milyon yeni üye kazanıldığını ifade eden Kandemir, "Bu, bizim için rakam değil. Yani 1.5 milyon insan, 1.5 milyon dünya demek, aşk demek, heyecan demek ve sevda demek, 1.5 milyon kalp demek, yürek demek. Her bir üyemiz her bir arkadaşımız bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bunun yansımasını biz il ve ilçe yönetimlerimizi oluştururken bir kere daha gördük" dedi.

Kandemir, MKYK listesine çok ciddi talep geldiğini, toplumun her kesiminden kişilerin AK Parti'nin yönetim organında yer almak istediğini dile getirdi.

'Hukuk konuşsun istiyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, bir soru üzerine HDP hakkında açılan kapatma davasını şöyle değerlendirdi: