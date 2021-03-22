CHP'li Ağbaba: Yasak olmasına rağmen her gün 3 bin 400 kişi işsiz kaldı

CHP'li Ağbaba, iş aramayıp 'iş olsa çalışırım' diyenlerin sayısının ilk kez resmi işsiz sayısını geçtiğini belirtirken, işten çıkarma yasağı olmasına rağmen 2020'de resmi rakamlara göre her gün en az 3 bin 400 kişinin işsiz kaldığını söyledi.