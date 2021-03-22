Prof. Şener: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrini değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, "İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir. Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'risk' haritasındaki kırmızı renkli il sayısı, 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldi.

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Tehlike büyük. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. Eğer normalleşme konuşulur pozisyondayken, geriye adım atmak istemiyorsak azami önem göstermemiz lazım."

Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yükselmesiyle ilgili kaygı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, "Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki son bir buçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz" diye konuştu.

'Çanakkale'de mutant virüs sayısında bir artış var'

Çanakkale'de son bir haftada vaka sayısının 2 katına çıkmasını da değerlendiren Şener, şunları söyledi: