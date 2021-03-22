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    Gezi Parkı

    Vakıflar Genel Müdürlüğü: Gezi Parkı, Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103221044086594-vakiflar-genel-mudurlugu-gezi-parki-sultan-beyazit-hani-veli-vakfina-ait/

    Vakıflar Genel Müdürlüğünün Gezi Parkı'yla ilgili açıklamasında, "Vakıflar Kanunu'nu uyarınca evveliyat kayıtları incelenmiş ve bu taşınmazların 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait taşınmazlardan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

    Yazılı açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki 751 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerinde kayıtlı taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına tescilinin gerekçelerini açıklama gereği duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Sultan Beyazıt'ın 911 H. (1505 M.) tarihli vakfiyesinde İstanbul'da bulunan cami, medrese, mektep ve imaretten oluşan külliyesi için çok sayıda dükkan, ev, bostan, mera, arazi ve arsa vakfetmiştir. Vakfedilen taşınmazlardan önemli bir bölümü ise Beyoğlu, Şişli ve Galata bölgesinde yer almaktadır. Ahkamü'l-Evkaf'a (Osmanlı döneminde yürüklükte olan vakıf kanunları) göre vakıf kurucusu veya mütevellileri bu yerleri tek kira (icare), çift kira (icareteyn) veya mukataa (zemin kirası) yoluyla işletmişlerdir. Bu bağlamda; 3. Selim döneminde bahsi geçen taşınmazlar mukataaya bağlanarak belli bir zemin kira karşılığı ödenerek, taşınmazın üzerine kışla, talimhane, mescit ve çeşmeden oluşan müştemilat yapılmıştır. Topçular Kışlası olarak uzun süre hizmet verilen bu binalar, daha sonra işlevini kaybetmiştir. O dönemde yürürlükte olan Ahkamü'l-Evkaf'a göre vakfına geçmesi gerekirken taşınmazlar belediye mülkiyetine geçmiştir."

    'Görevimiz emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak'

    Çalışmalarda Vakıflar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca evveliyat kayıtlarının incelendiği ve söz konusu taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait taşınmazlardan olduğunun tespit edildiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

    "Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş amacı ve görevini yerine getirerek, yönetim ve temsilini yaptığı mazbut (kuruluşları Osmanlı ve Selçuklu'ya dayanan ve günümüzde yöneticisi kalmayan) vakıfların haklarını korumaktadır. 2008'de yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur' hükmü yer almaktadır. Kanun hükmü gereğince İstanbul özelinde ve belediye mülkleri ile sınırlı kalmaksızın Kulei Zemin Vakfına ait Galata Kulesi, 3. Selim döneminde inşa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmud Vakfı adına Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfından Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi İstanbul'da ve Türkiye genelinde 1014 taşınmaz vakıfları adına tescil edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının bizlere emanet ettiği, her biri bir şaheser olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmaktır."
    Etiketler:
    İstanbul, Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taksim, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı
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