Vakıflar Genel Müdürlüğü: Gezi Parkı, Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Gezi Parkı'yla ilgili açıklamasında, "Vakıflar Kanunu'nu uyarınca evveliyat kayıtları incelenmiş ve bu taşınmazların 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait taşınmazlardan olduğu tespit edilmiştir" denildi.