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    Adana'da sevgi evinde büyüyen genç kızı isteme töreni

    Evlenmek isteyen sevgilisine şart koştu: Beni devlet babadan isteyin

    © İHA / FATİH KEÇE
    Türkiye
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    Adana'da 4 kardeşiyle birlikte sevgi evlerinde büyüyen genç kız, kendisine talip olan aileye, "Beni devlet okutup büyüttü beni meslek sahibi yaptı. Bana asıl babalığı devlet yaptı, beni devlet babadan isteyin" dedi. Damat adayının ailesi Nurşen Oral'ı sosyal hizmetler müdüründen istedi.

    Adana’da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte sevgi evlerinde büyüyen genç kız, kendisine talip olan aileye, "Bana asıl babalığı devlet yaptı, beni devlet babadan isteyin” dedi. Genç kızı damadın anne ve babası Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden isteyerek onay aldıktan sonra düğün yaptı.

    Adana'da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine verilen Nurşen Oral, büyüyüp devlet memuru oldu, Konya Defterdalığı'na atandı.

    'Beni devlet okuttu, büyüttü ve meslek sahibi yaptı'

    23 yaşındaki Nurşen Oral, kendisine evlenme teklif eden polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Oruç'a "Beni devlet okuttu, büyüttü ve meslek sahibi yaptı. Bana asıl babalığı devlet yaptı. Beni devletten isteyin" dedi. Nurşen'in isteği üzerine erkek tarafı Nurşen'i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den istedi.

    Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'i arayan Nurşen Oral, erkek arkadaşının kendisini isteteceğini belirterek "Müdürüm beni devletten istemelerini söyledim. Devlet baba olarak beni sizden isteyebilirler mi?" dedi.

    Nurşen'in sözleri karşısında duygulanan İl Müdürü Özer ise teklifi kabul ederek, "Nurşen, öz baban yoksa devlet baban var. Biz senin her zaman arkandayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Devlet bugüne kadar sana hem analık hem de babalık yaptı. Bu mutlu gününde senin yanında olmak bize şeref ve gurur verir" diye konuştu.

    Konya'dan Adana'ya gelen erkek tarafı Nurşen Oral'ı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den istedi. Bunun üzerine genç çifte mutluluk dileyen Özer, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un sizlere selamı var. Gençlerimiz birbirlerini sevmişler. Yuva kurmaya karar vermişler. Biz de kızımızı verdik gitti" dedi.

    'İyi ki varsın devlet babam'

    Genç çiftlere tavsiyelerde de bulunan Nevzat Özer, "Evlilikte '4 S' kuralı vardır. Bunlar sevgi, saygı, sadakat ve sabırdır. '4 S' kuralını hayatınız boyunca unutmamanızı istirham ediyorum" diye konuştu.

    Kız isteme merasiminde gözyaşlarına hakim olamayan Nurşen Oral, "Bizi büyüttün, okuttun, meslek sahibi yaptın. Şimdi de evlendiriyorsun. İyi ki varsın devlet babam" dedi.

    Kız isteme merasiminin ardından genç çifte yüzüklerini Özer taktı.

    Etiketler:
    Sevgi Evleri Çocuk Yuvası, Yüzük, Adana, Kız isteme
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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