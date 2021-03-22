Enginyurt'tan imalı mesaj: Bay Kemal, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alarak, dolar komplosu kurarak tuzak hazırladı

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, kişisel Twitter hesabında imalı bir paylaşımda bulundu. Enginyurt, "CHP, özellikle Bay Kemal gece yarısı Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alarak ve gece boyu dolar komplosu kurarak tuzak hazırladı" dedi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nın değiştirilmesi ve pazar gecesinden bu yana döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı 'Bay Kemal' ifadesine göndermede bulunan Enginyurt, şunları söyledi:

"Bugün yüzde 15 fakir uyandık güne. Dış güçler ve Millet İttifakı kumpas ve komplo kurdu (!) bize. CHP, özellikle Bay Kemal gece yarısı Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alarak ve gece boyu dolar komplosu kurarak tuzak hazırladı. Bay Kemal! Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız."

Bugün %15 fakir uyandık güne.

Dış güçler ve Millet İttifakı kumpas ve komplo kurdu(!) bize.

CHP özellikle Bay Kemal,gece yarısı Merkez Bankası Başkanını görevden alarak ve gece boyu dolar komplosu kurarak tuzak hazırladı.

Bay Kemal! Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 22, 2021

Enginyurt, devamındaki paylaşımda dolar/TL kurunun yükselmesinden dolayı endişe duyduklarını belirterek "Troller saldırdıkça saldırıyor. Arkadaş, bir çift söz de yönetenlere söyleseniz ya. Yani susalım mı? Alkış mı tutalım size? Ülke yanlış yönetiliyor. Ses etmeyelim mi? Eleştiri yaparken sizden izin mi alalım? Susarsak gök girsin, kızıl çıksın" ifadesini kullandı.

Dolar yükseliyor,biz endişe duyuyoruz.

Troller saldırdıkça saldırıyor.

Arkadaş!

Bir çift sözde,yönetenlere söyleseniz ya.

Yani susalım mı?Alkış mı tutalım size? Ülke yanlış yönetiliyor.

Ses etmeyelim mi?Eleştiri yaparken sizden izin mi alalım?

Susarsak gök girsin,kızıl çıksın. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 22, 2021

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