Kadınlardan Taksim'de oturma eylemi: 'Kararı geri çek, İstanbul Sözleşmesi'ni uygula'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla İstanbul Taksim'de bir araya gelen kadınlar, ‘Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula!’ eylemine başladı.

Tüm kadınları destek vermeye çağıran platform üyeleri, "İstanbul Sözleşmesi'ni savunan bütün kadınları Taksim Meydanı'na çağırıyoruz. Biz boşuna 'Asla yalnız yürümeyeceksin' demedik" açıklamasını yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'ni savunan bütün kadınları Taksim Meydanı'na çağırıyoruz. Biz boşuna "Asla yalnız yürümeyeceksin" demedik.



Oturma eylemimiz devam ediyor. #KararıGeriÇek pic.twitter.com/0Tea3LwBGq — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) March 22, 2021

​Türkiye, Cuma Gecesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini duyurmuştu.

Kararnamede, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.