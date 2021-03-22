Fenerbahçe: İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyuyoruz

Fenerbahçe Spor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini üzülerek öğrendiklerini duyurdu.

Açıklamada, sözleşmenin kaldırılması sonrasında oluşacak toplumsal sorunlardan endişe duyulduğu aktarıldı.

Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz.



🔗 https://t.co/Rf9U7o5Ghi pic.twitter.com/qr0SqwzMfL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 22, 2021

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen, kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten, kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; “Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!” diyen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz."

Fenebahçe Kulübü kararın gözden geçirilmesini de talep etti ve "Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz" dedi.