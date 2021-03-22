Koronavirüs izniyle cezaevinden çıktı, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, işlediği suç nedeniyle dört yıldır bulunduğu cezaevinden salgın sürecinde izinli olarak çıkan B.D., boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve bir kişinin daha bulunduğu motosikleti, dün gece otomobiliyle takibe aldı.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre kısa süren takip sonrası B.D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan’a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken B.D. ise kaçtı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemede ise altı boş mermi kovanı bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine beş mermi isabet eden Rabia Doğan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, olayından ardından kaçan B.D.’yi saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. B.D.’nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.