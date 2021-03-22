Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde düzenlenen Nevruz kutlamasına katıldı. Bakan Ersoy, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile birlikte Nevruz ateşini yaktı. Ersoy, daha sonra ateşin üzerinden atlayarak, demir dövdü ve yumurta tokuşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu https://t.co/v5mEZT0emS pic.twitter.com/KQ5NJuYGfJ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 22, 2021

Düsen Kaseinov, TÜRKSOY'un 1995 yılından beri Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinde Nevruz kutlamaları düzenlediğini belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 21 Mart'ı Uluslararası Nevruz Bayramı olarak ilan ettiğini anımsattı.

Kasinov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyareti ve verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ülkelerimiz arasındaki işbirliği tesisine sağladığınız destek, Türk soylu halklarımızın kültürel birlikteliği ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi hususunda yürüttüğümüz samimi ve değerli çabalara göstermiş olduğunuz iyi niyetli yaklaşımınız ve sarf ettiğiniz olumlu ve yapıcı gayretlerden dolayı şahsınıza şükran duygularımızı iletiyorum. Bu tutumun ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı teşvik edeceğine, gelecekteki çalışmalarımıza güç katacağına, nevruz bayramının da bu güçle ebediyen yaşatılacağına kuşku duymadığımızı belirtiriz. Bu güzel günde Nevruz bayramımızda Türksoy’u ziyaretiniz vesileyle duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyoruz."

Bakan Ersoy, Kaseinov'a başarılarının devamını dileyerek "Amacımız TÜRKSOY etkinliklerini dünya genelinde yaygınlaştırmak ve ilişkilerin daha kuvvetli hale getirmesini sağlamak" diye konuştu.