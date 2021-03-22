Her gün farklı renkte akan dere için İSKİ'den açıklama

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Haramidere, bir gün arayla mavi, yeşil, kırmızı ve siyah akmıştı. Çevre sakinlerinin kokudan da şikayet ettiği derede, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) inceleme yaptı.

İnceleme sonrası İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Haramidere'de yapmış oldukları incelemelerde renkli atık su deşarjına rastlamıştır. Bölgedeki firmalar periyodik olarak incelenmekte ve arıtma tesisleri denetlenmektedir. Kurumumuz kaçak deşarj tespit ettiği takdirde, gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirmektedir. Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği'nde deşarj limitlerinde renk parametresi bulunmamaktadır. Şu an için böyle bir duruma rastlanmamış olup, bölgede incelemeler devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bölgedeki atık su kanalları, Esenyurt Belde Belediyesi döneminde yapılmıştır. Mevcut dere kesitinin ve atık su kanallarının çaplarının yetersiz olmasından dolayı yağışlarda dere taşmakta, atık sular ise derenin içinden akmaktadır. İdaremiz tarafından Haramidere'nin kesitinin genişletilmesi ve atık su toplayıcı hatların çaplarının büyütülmesi için inşaat çalışmalarımız renkli su görülen yerin 1 kilometre aşağısında devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında karışık sistem çalışan atık su kanalları ayrıştırılmış olacak ve derenin içinden atık su akışı kesilmiş olacaktır" bilgilerine de yer verildi.