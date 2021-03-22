HDP Eş Genel Başkanı Sancar hakkında Nevruz soruşturması başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Sancar hakkında, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.
Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, merkez Bağlar ilçesinde dün düzenlenen Nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı.
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