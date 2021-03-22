Eskişehir'de 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması

Eskişehir'de koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararı alındı. Yalova'da ise ev ziyaretlerine kısıtlama getirildi. Evler, filyasyon ekipleri tarafından denetlenecek.

Eskişehir'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşların sabah 07.00-09.00, akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 12.00'den önce pazar alışverişlerini tamamlamalarına karar verildi.

Eskişehir'de 6-12 Mart'ta 74,59 olan 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 13-19 Mart'ta 116,56'ya yükselmişti.

Yalova'da İDO ve taksilere HES kodu zorunluluğu

Ayrıca, Yalova'da da yeni koronavirüs önlemleri alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplandı. Toplantıda kamu kurumları ve eğitim kurumları ile kafe, lokanta, restoran, berber, nikah salonu gibi mekanlara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Yarından itibaren geçerli olacak olan yeni kararlar doğrultusunda İDO'yla Yalova’ya gelişlerde emniyet ve sağlık personelinden oluşan ekip, gemideki yolcuların ateşlerini ölçüp, HES kodu kontrolü yapacak. Taksiciler de müşterilerinin ateşini ölçerek, HES kodlarını kontrol edecek.

Kentte, kafeler sokağı olarak bilinen Huzur Sokağı ve Barış Sokağı’nın giriş-çıkışlarına bariyer konulacak, belediye ve kolluk güçleri vatandaşların ateşlerini ölçecek. Sokaklara giriş, HES kodu sorgulamasıyla yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde ise, market ve AVM otoparkları kapalı olacak. Banka- PTT gibi iş yerlerinde oluşabilecek kalabalığı önlemek için şube ve hizmet verilecek nokta sayısı arttırılacak.

Kentte ev ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Evler, ziyarete gelecek kişi sayısını sınırlandırmak amacıyla filyasyon ekipleri ile varsa yöneticiler tarafından denetlenecek. Kalabalık tespit edilmesi halinde ceza uygulanacak. Bu denetimlerde personel, yaptırılacak özel kıyafetleri giyecek.

Vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da yeni tedbirler

Erzincan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, vaka sayılarının bir haftada 2 katı artması nedeniyle ikinci el eşya pazarını kapatırken, yakın akrabalar hariç yüz yüze taziyeyi yasakladı. Meclis; restoran, lokanta, kafe gibi servis yapılan tüm işletmelerde çay ve kahve ikramını kaldırırken, açık su ve limon kullanımına da yasak getirildi.

Antalya 'çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi, cezalar 50 milyon TL'yi aştı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 296 kişiye 789 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bir yılda uygulanan idari para cezası miktarı ise 50 milyon TL'yi aştı. Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan sayısı 119.18'e yükselirken, Antalya çok yüksek riskli iller kategorisine girdi.

Sağlık Bakanlığı'nın mart ayında başlattığı dört renk ve kategoriden oluşan yeni uygulamasına göre, Antalya’da, vaka sayısı 100 binde 78.11 iken, 20-26 Şubat arasında bu oran 78.92'ye, 27 Şubat-5 Mart arasında 82.05'e yükseldi. 6-12 Mart tarihleri arasında bu oran 95.16'ya çıkarken, Sağlık Bakanlığı'nın önceki gün açıkladığı verilere göre 100 bin kişide PCR test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 119.18 oldu. Antalya bu sayıyla yüksek riskli iller kategorisinden çok yüksek riskli iller kategorisine girdi.

Bolu Valisi Ümit: Yeni tedbirler almamız gerekecek

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte artan koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Son gelinen noktadan sonra maalesef yeni tedbirler almamız gerekiyor. Mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasına zemin hazırlayacağız. Elbette ki istemeyerek de olsa ihmali gözüken, hatada, kusurda ısrar eden, kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlarımıza da yasalar çerçevesinde müeyyide uygulamada çekinmeyeceğiz" dedi.