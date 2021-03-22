Afrika insanıyla empati kurmak için yürüyerek bidonla su taşıdılar

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla İstanbul'daki Formula 1 pistinde düzenlenen 'Empati Yürüyüşü'ne katılan ünlüler, sporcular ve gönüllüler, bir Afrika insanının temiz suya erişmek için ortalama 6 kilometre yol kat etmesine empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde ellerinde su dolu bidonlarla 6 kilometre yol yürüdü.
İDEA Universal Derneği tarafından İstanbul'daki Formula1 pistinde gerçekleştirilen organizasyonda, televizyondan sosyal medyaya kadar farklı alanlardan ünlü isimler, sporcular, öğrenciler ve derneğin gönüllüleri, her gün suya erişmek için ortalama 6 kilometre yürümek zorunda kalan Afrika insanları gibi ellerinde su dolu kovalarla aynı mesafeyi 1 saatte yürüdü.
Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklama yapan IDEA Universal Derneği`nin Kurucusu ve Yöneticisi Hayri Dağlı, katılımcılara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.
Dernek olarak ihtiyaç olan coğrafyalarda bağışçı ve gönüllülerinin destekleriyle kalıcı projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Dağlı, "Yola çıktığımız günden bu yana 6 ülkede 168 bin insanın yaşamını dönüştürmeyi başardık. Ama bunu aslında sizin gibi iyi insanlarla birlikte yaptık. Sizin gibi iyi insanların bağışları, maddi ve manevi destekleri sayesinde başarabildik. Bilinenin aksine, sivil toplum kuruluşlarının aksine, amacımız yoksullara yardım etmek, ihtiyaç olan coğrafyalarda o ihtiyaçları karşılamak değil, hiçbir zaman da olmadı, amacımız yoksulluğu kökünden yok eden projelere odaklanmak, sürdürülebilir ve kalıcı işler yapmak. Bu anlamda dernek olarak geliştirdiğimiz akıllı köylerde sadece su değil, suyla birlikte gıda, enerji ve eğitim projeleri yapmaktayız ve insanların yaşamlarında kalıcı bir dönüşüm yaratma çabasındayız. Buradan bu vesileyle bizlere destek olan 20 bin bağışçımıza, onlarca gönüllümüze bugün burada bizimle birlikte olan tüm dostlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
'Dünya üzerindeki 1 milyara yakın insan temiz suya erişemiyor'
İDEA Universal Derneği Proje Geliştirme Direktörü Hakan Girginer ise amaçlarının bu etkinliği geleneksel hale getirip, su konusunda elden geldiğince büyük bir farkındalığı dalga dalga her yıl yayabilmek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Şanslı ve avantajlı coğrafyalarda yaşayanların, unutulmuş topraklardakileri ve bu topraktakilerin hayatta kalma mücadelelerini görmediği yada göremediği bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Dünya üzerinde 1 milyara yakın insan temiz ve sağlıklı suya erişemiyor, bu bir gerçek. 1 milyara yakın insan günde 6 kilometre yürüyerek evine, kulübesine, ailesine su taşımak zorunda. Biz bugün bu güzel ve güvenli tesiste 6 kilometre yürüyerek su taşımaya çalışacağız ama bu kolay olmayacak. Hepimiz elimizde bidonlarla bu parkuru bitiremeyeceğiz. Bunun çok farkındayız ama en azından bunu hayatlarının sonuna kadar yapmak zorunda olan insanları, o insanların mücadelelerini, neler yaşadığını bir nebze olsun anlayabileceğiz".
'80'li, 90'lı yıllarda bolca su kesintisinin yaşandığı bir çocukluktan geliyorum'
Şarkıcı ve televizyon program yapımcısı Barış Manço`nun oğlu Doğukan Manço da su kullanımına yönelik ömrünü adamış bir babanın evladı olarak söze başlamak istediğini belirterek, "80'li, 90'lı yıllarda bolca su kesintisinin yaşandığı bir çocukluktan geliyorum İstanbul`da. Biz doğru su kullanımını o yaşlarda gördük, öğrendik fakat kendi adıma konuşayım, herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Geçenlerde Hakan Girginer ile yaptığım röportajda bir kez daha bu benim yüzüme çarptı. Ve su krizinin ne boyuta geldiğini sorduğumda, son 15-20 seneyi dile getirdiğinde aslında etrafımızdaki krizin yeterince farkında olmadığımızı bir kez daha hatırladım. Çünkü benim veya arkadaşımın su kullanımını doğru yapıyor olması başka insanların doğru yaptığı anlamına gelmiyor" dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar başlangıç noktasına geçti, yürüyüş için hazırlık yaptı.
Yeşil ışığın yanmasının ardından su bidonlarıyla yürümeye başlayan katılımcılar, yaklaşık 1 saatlik sürenin ardından bitiş noktasına geldi. Katılımcılar burada alışlarla karşılandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)