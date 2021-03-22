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    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kadın haklarının teminatı Anayasamızdaki mevcut düzenlemelerdir

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103221044089548-bakan-zehra-zumrut-selcuk-kadin-haklarinin-teminati-anayasamizdaki-mevcut-duzenlemelerdir/

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de kadın haklarının teminatı, başta Anayasamız olmak üzere ulusal mevzuatımızda yer alan mevcut düzenlemelerdir. Ortaya çıkan ihtiyaçlara göre, yeni düzenlemeleri uygulamak için güçlü ve dinamik bir yasal zemine sahibiz" dedi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 65’inci oturumu kapsamında Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen ‘Pandemi Perspektifinden: Türkiye’de Kadınların Yeni Normali’ başlıklı etkinliğe katıldı.

    Akşam Postası
    © Sputnik
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    Bakan Selçuk, salgının kadınların yaşamları üzerindeki etkisine dikkat çekerek “Bu zor zamanlarda, sokağa çıkma yasakları nedeniyle kadınların aile sorumlulukları ve üzerlerindeki yükler önemli ölçüde arttı. Ne yazık ki, salgın süresince kadınların şiddete maruz kalma riski de arttı” dedi.

    'Sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz'

    Kadına yönelik şiddetin her şeyden önce insanlık suçu olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, dün olduğu gibi, bugün ve yarın da sıfır tolerans ilkesiyle şiddetle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

    Türkiye’de kadın haklarının teminatının, Anayasa olmak üzere ulusal mevzuatta yer alan mevcut düzenlemeler olduğunu belirten Selçuk, “Ortaya çıkan ihtiyaçlara göre, yeni düzenlemeleri uygulamak için güçlü ve dinamik bir yasal zemine sahibiz. Bu nedenle, milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde kadına yönelik şiddete ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

    '56 milyar TL ayırdık'

    Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri ve her ilde bulunan 148 kadın sığınma evi aracılığıyla mağdurlara hizmet verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, şiddet mağdurlarının barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 71 ek tesisi hizmete açtıklarını ve salgının başlangıcında, kadına yönelik şiddet vakalarına hızlı yanıt verebilmek için ‘Sosyal Destek Hattı’ çağrılarında ‘önceliklendirme’ sürecini başlattıklarını ifade etti.

    Bakan Selçuk, salgın döneminde, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal hizmet ve sosyal yardım olmak üzere dört temel bileşenden müteşekkil ‘Sosyal Koruma Kalkanı Programı’nı hayata geçirdiklerini belirterek, salgının başlangıcından bu yana, Sosyal Koruma Kalkanı Programının finansmanı için toplamda yaklaşık 56 milyar TL ayırdıklarını aktardı.

    'Kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz'

    Kadınların işgücüne katılımını artırmak açısından kadın girişimciliğinin kooperatiflerin itici gücü olduğuna inandığını belirten Bakan Selçuk; kadınları, kooperatifler aracılığıyla güçlendirmek amacıyla 700’den fazla çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ve 452 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek verdiklerini bildirdi.

    Bakan Selçuk, “Şimdi, önümüzde kontrollü normalleşmeye odaklanmamız gereken, salgının etkilerini hızla bertaraf etmemiz gereken bir süreç var. Kadınları hayatın her alanında desteklemeyi sürdüreceğiz. Covid-19 krizinden sonra daha ileriye gitmek için daha önce yaşadığımız dünyaya geri dönemeyiz. Bu nedenle, yenilikçi yollar keşfetmemiz gerekiyor. Daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için kadın liderliğinin gücünden tam olarak yararlanmanın zamanı geldi” ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Mevzuat, İstanbul Sözleşmesi, Kadın hakları, Anayasa, Zehra Zümrüt Selçuk
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