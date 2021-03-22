TBMM Başkanı Şentop: Mecliste 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var

TBMM Başkanı Şentop, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber özel yayınında gündeme dair soruları yanıtlıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasının satır başları şöyle:

-Siyasi partilerle ilgili kapatma davası açılması çok hoş bir durum değil. Ancak kapatma davaları ile ilgili hususlar anayasamızda gerekse mevzuatta düzenlenmiş hususlardır. Siyasi partilerin de uyması gereken esaslar var. Onlarla ilgili ihlalleri ile ilgili hususlar ortaya çıktığında başlatılan bir süreç. Bunlar tamamen hukuki bir durum.

-Temel meselemiz bizim anayasada ve siyasi partiler kanununda olan ölçülere göre siyaset yapmaktır. Kendi işine geldiği zaman burada kanunlarla ilgili kimsenin şikayeti yok. Bunu siyasi partiden bahsettiğimizde kanunlara göre ortaya çıkıyor. O vasfı kazanırken kimse kanunlardan şikayetçi olmuyor. Çalışma işleyişle ilgili kriterler var bu sefer onlarla ilgili şikayetler ortaya çıkıyor. Terör örgütleri ile ilgili mesafeyi korumaları lazım. Sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de öyledir.

-Siyasi partilerle ilgili kuruluş aşamalarında uyacağı esaslar var o aşamada ihlal varsa zaten müdahale edilebiliyor. Kurulduktan sonra da aldığı kararlar bağlamında denetimdeler müdahale edilebiliyor. Kapatma davası ise yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bir durum o yüzden belli bir zaman geçmesi gerekiyor bunların tespit edilebilmesi için.

-Kapatma davası açıldıktan sonra bir görüşmem söz konusu değil fakat milletvekili arkadaşlar nihayetinde zaman zaman görüştüğümüz oldu. Açıldığı zaman bu tür hususlarla ilgili kanaatlerimi de söyledim. Siyaseten başka partilere akıl vermek olmaz. Hazine yardımı konusunda ise birçok ülkede de var. Ortaya çıkış noktası da siyasi partilerin muhtaç olmaması için finansmanın kolaylaştırılması amacıyla ortaya çıkmış bir husus. Bu yapılan son düzenlemeyle kapatma kararı verilmediği takdirde hazine yardımının kesilmesi söz konusu. Hazine yardımının kesilmesinde çoğunluk aranmıyor. Anayasa Mahkemesi tarafından alınması gereken bir karar.

-Fezlekeler konusunda dokunulmazlık kalkıyor fakat milletvekilliği düşmüyor. Yaklaşık bin 300 dosya var, bu oldukça yüksek bir sayı. Dosyalar terör ile ilgili oldukça vahim nitelik taşıyor.

-Dokunulmazlıklarla ilgili sınırlı bir düzenleme düşünülebilir.

[Milletvekillerinin dokunulmazlığı] TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bazı suçlar bakımından, suçun cezası dikkate alınarak veya suçun niteliği dikkate alınarak dokunulmazlıklarla ilgili sınırlayıcı bir düzenleme düşünülebilir.https://t.co/FiEbCgrTCI pic.twitter.com/Rqn0ycozFe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2021

​-Ömer Faruk Gergerlioğlu durumunda, Enis Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil.

-(Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası) Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum.

-TBMM İçtüzüğünün 170. maddesi, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir.

-Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil.