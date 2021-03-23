BUDO'da 6 sefer iptal edildi

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre,
- Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
- 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
- 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve
- 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
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